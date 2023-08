ANCONA - Non serve chiudere gli occhi per immaginare il futuro: la new space economy nelle Marche è già realtà. Una realtà che ha preso forma nel 2021 con la nascita del Cluster Aerospazio Marche fondato dall’azienda fanese Spacewear (che ha creato la tuta indossata dal cosmonauta Villadei) e dalla Politecnica. Ma che si è rafforzata con l’accordo di collaborazione siglato dal governatore Acquaroli e da Emilio Fortunato Campana per il Cnr, al fine - appunto - di sviluppare programmi di ricerca e innovazione tecnologica nel settore aerospaziale utilizzando l’aeroporto di Falconara anche per attività di lancio di satelliti industriali.

APPROFONDIMENTI L'ECONOMIA DEL FUTURO Le Marche puntano alle stelle: «Satelliti in orbita dall'aeroporto Sanzio» PRIMO PIANO Le Marche nello spazio: accordo aeroporto-Cnr per il lancio di satelliti



Nuove prospettive



E ieri il Cluster ha presentato i nuovi processi di sviluppo e di riconversione del sistema produttivo alla presenza del rettore Univpm Gregori, di Marcello Azzoni (chief designer Spacewear) e dei rappresentanti del Cluster stesso, network di oltre 20 imprese e che annovera tra i soci fondatori tutte le università regionali. «L’obiettivo – ha dichiarato l’assessore regionale Antonini - è accompagnare progettualità capaci di sostenere lo sviluppo industriale e di creare nuove professionalità altamente specializzate. Per questo è importante il contributo del Cluster Aerospazio Marche, composto da università e imprese, diverse per dimensione ed ambito di attività ma tutte con alta propensione all’hi-tech».



La traiettoria



Si apre dunque una nuova traiettoria trasversale di sviluppo globale della politica industriale che va dai sistemi di bordo alle manutenzioni su velivoli, dalle nanotecnologie all’additive manufacturing, alle telecomunicazioni, ai sistemi di misura, controllo e automazione. In due parole: Space Economy. «L’industria aerospaziale marchigiana nel contesto europeo ed internazionale è già presente con aziende in grado di competere con quelle di altri paesi – ha detto Lanfranco Zucconi, neo presidente del Cluster Aerospazio Marche Exploore - le risorse umane e le tecnologie già disponibili permettono a queste aziende di operare efficacemente sia sul mercato istituzionale che commerciale». L’obiettivo, ha sottolineato il rettore Gregori, «è quello di lavorare insieme Università, Enti, centri di ricerca ed aziende in modo strategico, formando professionisti del futuro e sviluppando laboratori pubblico-privati per la ricerca e l’innovazione». E che spazio sia.