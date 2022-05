L'estate precoce s'infrange sul weekend: allerta meteo per temporali nelle Marche. Ecco quando e dove

ANCONA - L'assaggio di estate precoce ha già affollato le spiagge le Marche, ma purtroppo sta per stopparsi sul più bello, proprio in vista del weekend. Una perturbarazione proveniente da nord est, infatti, è annunciata per domani, tanto che il servizio regionale di Protezione Civile ha emanato un allerta meteo. L'allerta, giallo (il primo grado di gravità) è valido per 12 ore, a partire da mezzogiorno di domani, sabato 28 maggio, e preannuncia l'arrivo di temporli sulle zona 1-2-4 delle Marche. In pratica tutta la provincia di Pesaro -Urbino e la zona costiera di quelle di Ancona e Macerata.

Anche per domenica le previsioni indicano maltempo: "Piogge e temporali - confermano gli esperti di 3bmeteo - si concentreranno però su parte del Centro-Sud, intensificandosi nel pomeriggio e coinvolgendo soprattutto le zone interne. Attesi fenomeni più intensi sull'Appennino centro-settentrionale, mentre qualche pioggia o rovescio giungerà fin sulla Puglia, ma in serata generale attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite in arrivo. Temperature in generale diminuzione, sensibile al Centro-Nord".

Ultimo aggiornamento: 16:10

