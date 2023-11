L'autunno per davvero: vento di tempesta e temporali. Allerta ​meteo arancione sulle Marche

ANCONA - Con un mese, abbondante, di ritardo, ma alla fine pare che anche nelle Marche l'autunno stia arrivando, questa volta per davvero. Con tutto il menù che sembrava dimenticato in queste settimane d'estate infinita: temeperature giù, temporali e vento forte. Tanto che la Protezione civile ha emenato un doppio allerta meteo, fino al grado di arancione, per oggi, giovedì 2 novembre, e domani.

Oggi

Fino alla mezzanotte tra oggi e domani, l'allerta meteò è giallo per l'arrivo dei temporali nelle zone 1-2-3 e 4, praticamente tutte le province di Pesaro-Urbino e Ancona.

I fenomeni portanno raggiungere una certa insensità nei settori collinari. L'allerta è arancione per il vento, fino al grado di tempesta, su tutti i settori tranne il 6 (dove è giallo), quello della costa delle province di Fermo e Ascoli Piceno

Domani

Per l'intera durata di domani, venerdì 3 novembre, l'allerta sarà giallo per i temporali e arancione per il vento su tutto il terrtiorio regionale. Nelle prime ore della giornata e fino alla mattinata, sono previsti rovesci e temporali sparsi, in transito da nord verso sud ed in esaurimento già nella mattinata a nord e via via nel corso della mattinata negli altri settori. Deboli residui fenomeni saranno possibili nel pomeriggio nei settori alto collinari e montani. Sono previste raffiche di vento moderato o teso sud occidentali con punte fino a tempesta nelle zone collinari e montane e burrasca forte nelle zone basso collinari e costiere. In calo le temperature.