ANCONA - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia per migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Sono state rese note le graduatorie del Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato nell’ambito del Pnrr-Piano nazionale ripresa e resilienza. A fronte di una richiesta di oltre 88 milioni, alle Marche vanno 21 milioni per 22 interventi tra asili nido e scuole dell’infanzia in base alla pubblicazione delle graduatorie dei progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation Eu, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione.

I progetti

Nella nostra regione sono destinati complessivamente 22 milioni (88 milioni i finanziamenti richiesti) euro per un totale di 22 interventi (69 le richieste presentate) per scuole dell’infanzia e per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni. A fare la parte del leone la provincia di Pesaro con 9 progetti finanziati per 6,3 milioni, a seguire il Maceratese con 5 progetti che potranno contare su 3,7 milioni, l’Ascolano con 4 progetti per 4,5 milioni, il Fermano con 3 progetti finanziati per 3,9 milioni e a chiudere l’Anconetano con un unico progetto dal valore di 1,3 milioni. Due i progetti esclusi, gli altri non finanziati ora sono stati però inseriti ala voce “riserva”. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie , è stato disposto anche lo scorrimento delle graduatorie dell’avviso pubblico del 2021, da 700 milioni, su asili nido e centri polifunzionali per la famiglia che prevede l’autorizzazione di 234 nuovi interventi per un importo di 381 milioni. Questo avviso pubblico contribuisce al raggiungimento dei target del Pnrr relativi all’attivazione di nuovi posti per servizi educativi nella fascia 0-6 anni e rientra tra i cosiddetti “progetti in essere” del Pnrr.

«Si tratta del più grande Piano mai realizzato sul tema dell’istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro - dichiara il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - Il Governo ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il Piano sia attuato, rispettando tutte le scadenze previste. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto sugli asili nido: siamo riusciti ad allocare tutte le risorse disponibili, con una quota ingente di finanziamenti destinata al Sud. Assicurare il diritto all’istruzione per i più piccoli, su tutto il territorio nazionale, è un elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete».



I commenti

«Le risorse - commenta l’assessore regionale all’Istruzione Giorgia Latini - si aggiungono agli oltre 8,5 milioni di euro previsti per creare ambienti didattici innovativi nella scuola dell’infanzia e finalizzati a innovare la didattica anche nella scuola dell’infanzia, misura che fa il paio con le strategie regionali avviate con 5 progetti sperimentali e un investimento di 750mila euro».