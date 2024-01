Nuovo allerta meteo: in arrivo nell'entroterra delle Marche venti di tempesta fino a 100 km orari

ANCONA - Un nuovo allerta meteo è stata diramato per le Marche, sul cui entroterra è previsto l'arrivo di venti con raffiche che potranno superare i 100 km orari. L'allerta è valido per tutta la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, ed è valido per le zone 1-3 e 5, in pratica tutto l'entroterra. Sono previsti venti che potranno raggiungere in serata l'intensità di burrasca forte (76-87 km/h) o, localmente, anche di tempesta (88-102 km/h).

Le previsioni

Domani, mercoledì 17 gnnaio, è previsto cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della giornata, con copertura in ulteriore aumento dalle ore centrali. Le precipitazioni saranno sparse nelle zone interne, specie a ridosso dei rilievi dove potranno risultare maggiormente persistenti. Locali e brevi fenomeni saranno possibili anche nel resto del territorio. Temperature in aumento nei valori massimi.