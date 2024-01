Meteo, il 2024 delle Marche comincia con l'allerta per il vento. E nel week end incombe il freddo

ANCONA - Il primo allerta meteo (giallo) delle Marche per il 2024, è relativo al vento. L'allerta è valido per tutta la giornata di domani, mercoledì 3 gennaio, e annuncia venti sud-occidentali di brezza tesa o di vento moderato, con raffiche che sui settori interni raggiungeranno intensità di burrasca. L'allerta giallo è valido nelle zone 1-3 e 5, tutto l'entroterra. I primi giorni dell'anno sono stati caratterizzati da temperature miti dovute all'aniciclone e, almeno per domani, non sono previste grosse variazioni. Il tenpo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse in particolare a ridosso del crinale e sui settori montani e per nubi stratiformi verso la fascia costiera. Possibili precipitazioni sui crinali, temepreature leggermente in aumento.

GUARDA LE PREVISIONI

La svolta

Questa situazione cambierà decisamente a ridosso dell’Epifania. Già da venerdì 5 un vortice ciclonico arriverà nel Mar Mediterraneo facendo peggiorare il tempo sulle regioni del Nord e del Centro, dove pioverà diffusamente, soprattutto su Nordest e Toscana.

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, il ciclone si sposterà verso sud est, liberando dalle piogge il Nord, ma provocando un ulteriore e più intenso peggioramento al Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico. Mentre il ciclone sconquasserà il tempo sull’Italia, l’anticiclone delle Azzorre innalzatosi fin verso l’Islanda favorirà la discesa di aria artica verso l’Europa e quindi l’Italia. L’afflusso di aria gelida dovrebbe concretizzarsi verso l’8 gennaio quando sull’Italià sara in azione ancora il vortice ciclonico; in questo contesto le temperature subiranno un drastico crollo scendendo sotto la media del periodo anche di 7-8°C.