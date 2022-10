Tregua nel maltempo con l' "Ottobrata": sole e caldo nelle Marche, ecco fino a quando durerà

ANCONA - In questo scampolo d'autunno le Marche hanno già pagato un dazio altissimo al maltempo, ma ora le previsioni volgono al bello per la classica "Ottobrata". Questa settimana, infatti, l'anticiclone africano garantirà, anche nelle Marche, tempo stabile e temperature miti, decisamente più tardo estive che autunnali.

"Nella giornata odierna - spiegano infatti gli esperti di 3bmeteo - sono previste punte massime di 26-27°C sulle pianure piemontesi, in Romagna, su tutto il litorale del medio Adriatico e in Puglia. Picchi anche di 28°C sulla Sicilia meridionale e sul Cagliaritano. Sole prevalente ma non ovunque. Il cielo risulterà spesso soleggiato o poco nuvoloso su molte regioni, attenzione però alle prime nebbie in Pianura Padana, specie lungo il Po, e nei fondovalle del Centro Italia. Nuvoloso su Marche e Abruzzo lunedì, su Triveneto e Prealpi martedì".

Fino a quando?

Ma quanto durerà questo scampolo di estate tardiva? "Ovviamente - spiegano a 3bmeteo - il periodo non permette a queste condizioni di resistere più di tanto e infatti è probabile che intorno al 9-10 ottobre il tempo possa già guastarsi con il ritorno delle piogge, anche abbondanti al Centro-Nord, e un clima nel complesso più autunnale, a causa di una perturbazione atlantica associata a una saccatura sul Nord Europa".