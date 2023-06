La Finanza scopre 386 evasori totali e denuncia più di 600 persone per i fondi del Pnrr. Sequestrata una tonnellata di droga

ANCONA - Risultati eclatanti della Guardia di Finanza delle Marche negli ultimi 17 mesi: sono stati resi noti in occasione del 249° anniversario della Fondazione del Corpo. Stasera, in piazza del Plebiscito ad Ancona, si svolgerà la celebrazione aperta alla cittadinanza.

La Guardia di Finanza, negli ultimi 17 mesi, ha individuato nelle Marche 386 evasori fiscali totali, cioè attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco tra cui alcuni che operavano online, e 434 lavoratori in nero o irregolari. Molto intensa l'attività dei vari Reparti del Comando regionale distribuiti sul territorio, illustrata dal comandante regionale, generale Alessandro Barbera. Tra gennaio 2022 e maggio 2023 eseguiti 29mila interventi ispettivi e oltre 2.600 indagini per contrastare illeciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità nell'economia.

Tra le investigazione, quelle su crediti inesistenti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica con sequestro di circa 2,6 milioni; su otto casi di evasione fiscale internazionale. Sul fronte vigilanza sulle spese del Pnrr, 1.271 interventi e 2.900 indagini con 631 soggetti denunciati e 116 segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali pari a 24 milioni di euro.

Per la vigilanza sull'aumento di prezzi dei combustibili, seguiti all'invasione russa dell'Ucraina: 151 interventi in materia di accise e 4.700 chili di prodotti energetici sequestrati. Di particolare rilievo anche i 46 interventi per casi di autoriciclaggio e riciclaggio con 138 denunce e 7 arresti, oltre al sequestro di beni per un valore di 11 milioni di euro. Sono circa 1.500 le operazioni sospette segnalate tra cui 20 attinenti al finanziamento del terrorismo. Sul fronte della normativa antimafia, sottoposti ad accertamenti patrimoniali 334 soggetti, provvedimenti di sequestro e confisca per 6,5 milioni di euro e la Guardia di finanza ha proposto all'autorità giudiziaria misure cautelari per beni mobili, immobili, aziende, quote e disponibilità finanziarie per 36 milioni di euro. Per fenomeni corruttivi e altri delitti contro la pubblica amministrazione, denunciate 37 persone. Infine nella lotta al traffico di droga ammonta a una tonnellata il volume dei sequestri; denunciate 272 persone di cui 38 arrestati.