Muore fulminato da un malore sulla spiaggia di San Michele, vano l'intervento di gommone ed elicottero

SIROLO - Tragedia questa mattina sulla spiaggia di San Michele a Sirolo. Un turista francese di 80 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava nuotando non lontano dalla riva. Inutili i soccorsi avviati tempestivamente dopo l'allarme lanciato attorno alle 10. Ad intervenire, i soccorritori della Croce Gialla di Camerano e il gommone di Portonovo Soccorso. In volo si è elevata da Torrette l'eliambulanza, tornata indietro vuota. Le manovre rianimatorie sono andate avanti per quasi un'ora ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.