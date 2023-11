Società guidate da “teste di legno” vendono mobili all'estero: maxi evasione fiscale da 60 milioni

EMBED

MACERATA - Vendevano mobili, ma anche materie plastiche e materiale informatico, all'estero, ma senza, almeno apparentemente lasciare tracce, nascondendo così al fisco ricavi per ben 175 milioni di euro. Ma la Guardia di Finanza ha smascherato l'organizzazione, arrivando dalle inconsapevoli teste di legno alla guida delle società ai veri e propri vertici. Due persone del Fermano ed una del maceratese sono state denunciate per vari reati tributari: sequestrati beni per circa 60 milioni di euro, pari alla maxi evasione fiscale accertata.