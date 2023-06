Festa della Repubblica, le cerimonie nelle cinque province marchigiane

ANCONA - La Festa della Repubblica è stata celebrata in tutti i Comuni marchigiani, con cerimonie a cui hanno partecipato le autorità civili e militari. Ad Ancona, capoluogo delle Marche, davanti al Monumento ai Caduti in zona Passetto si è svolta la cerimonia dell'Alzabandiera e deposizione di corone d'alloro: tra le autorità presenti, il presidente della Regione Marche Francesco Aquaroli e il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il primo eletto dal centrodestra da 30 anni a questa parte. A seguire, alle 11, presso il Palazzo del Governo, si è svolta la consegna delle onorificenze dell'Ordine Al merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d'onore destinate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.

Ecco le foto delle celebrazioni nelle Marche

La Festa della Repubblica al Passetto e al Piano

Festa della Repubblica, la celebrazione a Pesaro

Festa della Repubblica, la cerimonia a Macerata