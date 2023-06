ANCONA - Tutto pronto al Passetto per la parata del 2 giugno. In decine tra Carabinieri ed ufficiali dell’Arma si sono radunati già nel primo pomeriggio di oggi ai piedi del Monumento ai Caduti per le ultime prove. Assieme ai militari, i cani dell’Unità Cinofila, due Carabinieri a cavallo ed un robot anti-esplosivo degli Artificieri Antisabotaggio.