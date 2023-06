Parata del 2 Giugno prove generali al Passetto di Ancona con i carabinieri e il robot anti esplosivo GUARDA LE FOTO E I VIDEO

ANCONA - Tutto pronto al Passetto per la parata del 2 Giugno. Carabinieri ed ufficiali dell’Arma si sono radunati già nel primo pomeriggio di oggi ai piedi del Monumento ai Caduti per le ultime prove. Assieme ai militari, i cani dell’Unità Cinofila, due carabinieri a cavallo ed un robot anti-esplosivo degli Artificieri Antisabotaggio.

Parata del 2 Giugno, prove generali al Passetto con il robot anti esplosivo

Domani, per il “debutto in scena”, saranno presenti rappresentanti dei Tiratori Scelti, dei Nas, dell’Unità Beni Culturali, Forestali, del Nucleo Ambientale oltre ai colleghi in congedo, ai delegati dei sindacati militari e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.