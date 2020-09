Nuovi sindaci nelle Marche: Parcaroli a Macerata, Calcinaro-bis a Fermo. Senigallia al ballottaggio: il 4 e 5 ottobre sfida Volpini-Olivetti. Tutti gli eletti

Le Marche hanno eletto 16 dei 17 sindaci in corsa. Tre i Comuni a rischio ballottaggio, ma il secondo turno lo farà solo Senigallia. Macerata ha eletto al primo turno Sandro Parcaroli, candidato del centrodestra. A Fermo percentuale record per Paolo Calcinaro che si conferma primo cittadino con il 71,41%. A Senigallia la sfida al secondo turno, il 4 e 5 ottobre, è tra Fabrizio Volpini (centrosinistra) e Massimo Olivetti (centrodestra). Più distanti gli altri candidati con l'ex assessore Gennaro Campanile (Amo Senigallia) che sarà l'ago della bilancia al ballottaggio. Paolo Molinelli (Noi Cittadini e Senigallia Bene Comune) poco oltre il 6%; Paolo Battisti (L'altra Senigallia con la Sinistra) si ferma al 3,4%; Rosaria Diamantini (Senigallia Resistente) poco sotto il 2%, Alessandro Merli (Potere al Popolo) non supera l'1%. Il 4 e 5 ottobre si tornerà dunque al voto. Volpini esprime «soddisfazione per questo risultato, ampiamente atteso, arrivato anche a causa di un clima politico a livello nazionale» che avrebbe trainato il centrodestra. Olivetti parla della «vittoria di arrivare al ballottaggio in una città governata da decenni dal centrosinistra, perché abbiamo saputo parlare ai cittadini». Eventuali accordi dovranno essere fatti «sui programmi»



I SINDACI ELETTI



MACERATA

(37 sez. su 44)

Narciso Ricotta 33,29%

Alberto Cicarè 4,55%

Gabriele Micarelli 0,67%

Roberto Cherubini 9,35%

Sandro Parcaroli 52,14%



FERMO

(37 sez. su 37)

Lorenzo Giacobbi 10,20%

Renzo Interlenghi 14,77%

Stefano Fortuna 3,63%

Paolo Calcinaro 71,41%



SENIGALLIA/BALLOTTAGGIO

(43 sez su 43)

Gennaro Campanile 9,78%

Massimo Olivetti 34,22%

Rosaria Diamantini 1,97%

Paolo Battisti 3,36%

Paolo Molinelli 6,12%

Fabrizio Volpini 43,35%

Alessandro Merli 1,11%



ISOLA DEL PIANO

(1 sez. su 1)

Giacomo Toccaceli 44,59%

Giuseppe Paolini 55,41% SINDACO



SANT'ANGELO IN VADO

(4 sez. su 4)

Stefano Parri 47,91% SINDACO

Emanuela Galli 28,09%

Romina Rossi 24,00%



CERRETO D'ESI

(3 sez. su 3)

Giovanni Porcarelli 31,70%

Marco Zamparini 26,74%

David Grillini 41,56% SINDACO



LORETO

(10 sez. su 10)

Paolo Albanesi 15,73%

Gianluca Castagnani 14,62%

Moreno Pieroni 69,65% SINDACO



PETRIOLO

(2 sez su 2)

Domenico Luciani 42,37%

Matteo Santinelli 67,63% SINDACO



USSITA

(1 sez. su 1)

Monica Pierdomenico 18,63%

Guido Rossi 17,11%

Silvia Bernardini 64,26% SINDACA



MONTEFORTINO

(2 sez. su 2)

Francesco Petrocchi 16,53%

Domenico Ciaffaroni 83,47% SINDACO



MONTELEONE DI FERMO

(1 sez su 1)

Marco Fabiani 69,6% SINDACO

Mauro Paoletti 30,4%



MONTELPARO

(1 sez. su 1)

Marino Screpanti 55,71% SINDACO

Nazzareno Marcantoni 44,29%



MONTERUBBIANO

(3 sez su 3)

Annammaria Albanesi 44,21%

Meri Marziali 55,79% SINDACA



MONTOTTONE

(1 sez su 1)

Giovanni Carelli 54,78% SINDACO

Nazzareno Grazioli 45,22%



SANTA VITTORIA IN MATENANO

(2 sez. su 2)

Fabrizio Vergari 100% SINDACO



APPIGNANO DEL TRONTO

(2 sez su 2)

Giuseppe Falciani 34,68%

Sara Moreschini 65,32% SINDACA



COSSIGNANO

(1 sez. su 1)

Roberto Luciani 58,70% SINDACO

Roberto De Angelis 41.30%



© RIPRODUZIONE RISERVATA