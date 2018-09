Domenica di sole, poi arriva l'autunno: allerta meteo per temporali e vento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Di buono c'è che la domenica dovrebbe essere ancora una di quelle giornate tardo estive dal clima gradevolissimo a cui ci stiamo abituando, ma da lunedì dovrebbe cambiare tutto.La Protezione Civile delle Marche ha infatti diramato un allerta meteo giallo (il secondo in ordine di gravità) per temporali, vento, pioggia e condizioni del mare su tutto il territorio regionale. L'allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra domenica 23 settembre e lundì 24. Localmente i fenomeni potrebbero raggiungere anche una certa intensità.