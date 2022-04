Crisi post-Covid: dalla Fondazione Angelini due milioni di euro per le piccole imprese delle Marche

ANCONA - La Fondazione Angelini ha presentato insieme all’Università Politecnica delle Marche, un progetto per sostenere le piccole imprese marchigiane colpite dalla crisi generata dal Covid-19. Il progetto prevede un finanziamento di due milioni di euro, messi a disposizione da Fondazione Angelini.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA MARCHE C’è la sfida dei fondi europei, si comincia con 27...

Le risorse saranno stanziate con criteri elaborati dall’Università Politecnica delle Marche con l’obiettivo di sostenere i settori maggiormente toccati dalla crisi economica conseguente alla pandemia, e in particolare, turismo, commercio, servizi alla persona, filiere della moda.

La grande impresa che aiuta le piccole, la multinazionale che 'restituiscè al territorio di origine. Si propone come un progetto pilota e 'best practicè in Italia, il piano d'intervento che parte dalle Marche ma si estenderà anche ad altre regioni, da 2 milioni di euro a favore di circa 1.200 tra piccole e micro-imprese colpite dalla crisi pandemica. A realizzarlo e finanziarlo è la Fondazione Angelini collegata al Gruppo Angelini Industries, multinazionale fondata ad Ancona nel 1919, nei campi farmaceutico, beni di consumo, tecnologia industriale, profumi, dermocosmesi. Un piano realizzato con il supporto scientifico dell'Università politecnica delle Marche anche comme 'connettorè con le associazioni di ategoria (Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna) e Confidi (Unico a Fimcost).

© RIPRODUZIONE RISERVATA