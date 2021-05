Marche in zona bianca solo dal 21 giugno, ancora tre settimane in gialla. Intanto gli ospedali si svuotano: terapie intensive al 16%

ANCONA - Ancora non si vede la dirittura d’arrivo verso il traguardo della zona bianca, l’ultima terra promessa del post-lockdwon, a cui le Marche non approderanno prima del 21 giugno. I dati di ieri - 154 nuovi positivi emersi dall’esame di 1.469 tamponi molecolari, il 10,5% - chiudono la settimana del monitoraggio con le Marche a quota 829 contagi, 79 in più del massimo da non superare per restare entro il limite di incidenza di 50 casi a settimana ogni 100mila abitanti.

Bisogna rispettare questo parametro per tre settimane consecutive prima entrare in zona bianca, la fascia con restrizioni ridotte al minimo (mascherine, niente assembramenti, distanze sempre da rispettare) e senza coprifuoco, ma le Marche non hanno ottenuto ancora il primo “tagliando”, viaggiando a un’incidenza di poco superiore a 55 nell’ultima settimana.

Già lunedì prossimo Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia passeranno in zona bianca e ieri altre 9 regioni e una provincia autonoma avevano parametri in regola per incamminarsi sul rettilineo verso una normalità sempre più simile a quella dell’era pre-Covid. Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, se non ci sarà un peggioramento, dovrebbero tagliare il traguardo il 7 giugno, altre (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, provincia di Trento e Puglia) il 14 giugno.



In lista d’attesa

Le Marche e altre regioni restano in lista d’attesa, con un eccesso di incidenza da smaltire. L’esito è scontato, anche se i risultati del monitoraggio saranno resi noti oggi, nel consueto appuntamento del venerdì in cui ministero della Salute e Istituto superiore della Sanità illustrano il report con i parametri sul contenimento dell’epidemia nelle varie regioni, che fanno da supporto all’assegnazione dei colori.



L’Rt e i ricoveri

Le Marche hanno un quadro del tutto rassicurante sia per l’Rt basato sui casi sintomatici (stabile a 0.82) che non ha più un ruolo chiave nel monitoraggio ma è sempre un indice da tenere sotto controllo, sia per l’Rt ospedaliero. L’occupazione per Covid dei posti letto totali è scesa al 16% in Terapia intensiva (ieri 34 ricoveri negli ospedali della regione) e all’11% in Area medica (132 pazienti, -8 rispetto al giorno prima) valori che consentiranno di conservare una classificazione di rischio bassa.

A marzo, nel picco dell’ondata di fine inverno, la saturazione aveva superato il 60%. Poi si è andati in discesa, grazie al calo dei positivi e all’avanzata della campagna vaccinale, che finora ha coperto il 38% dei marchigiani con la prima dose e il 19% anche con il richiamo. Ma ancora la curva dei contagi, per quanto in frenata prolungata, è troppo alta di 5 punti e solo nel prossimo monitoraggio - con i contagi calcolati da oggi a giovedì prossimo - scenderà quasi certamente sotto quota 50 ogni 100mila residenti, che per le Marche (regione da 1.501.406 residenti) significa non superare i 750 casi settimanali, in media 107 al giorno. Negli ultimi 7 giorni il trend quotidiano è stato di 118, ma rispetto al report precedente i casi sono diminuiti del 26% e dunque pare scontato che nel monitoraggio di venerdì 4 giugno il parametro dell’incidenza scenda in zona sicurezza.



Il tracciamento

La soglia massima è fissata a 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti perché gli esperti stimano che sotto quel livello di incidenza i Dipartimenti di prevenzione riescano a garantire un tracciamento sistematico dei contagi, per spegnere sul nascere qualsiasi focolaio e impedire all’epidemia di ripartire. Poi però il rispetto di questo limite dovrà essere confermato per altre due settimane consecutive - a meno che non cambino le regole introdotte dal nuovo decreto del governo sulle ripartenze - e dunque il passaggio delle Marche dall’attuale zona gialla a quella bianca dovrebbe avvenire da lunedì 21 giugno, quando comunque è già previsto che il coprifuoco sia rimosso in tutta Italia. La circolazione virale continua ad essere molto differente nelle province marchigiane, con picchi d’incidenza a Pesaro Urbino e Ascoli (73 casi ogni 100mila nell’ultima settimana) e un minimo in quella di Ancona, scesa a 26.

Frena il ritmo dei decessi per Covid, anche se ieri c’è stata purtroppo un’altra vittima, una 91enne di Francavilla d’Ete, nel Fermano, che porta il totale nelle Marche a 3.012.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA