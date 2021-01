C'è la gradita sorpresa: da domenica mattina Marche in zona gialla

ROMA - Tutto lasciava presagire che le Marche sarebbero rimaste in zona arancione e invece ecco la sorpresa del giallo. Il tutto da domentica mattina.

Solo quattro Regioni e una Provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono dunque in zona gialla. Quelle che si trovavano in quella condizione da alcune settimane, e cioè Campania, Toscana, Molise, Basilicata e Provincia di Trento e tutte le altre che invece scendono a quel livello questa settimana: Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Marche, Friuli, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Liguria.

E prima del vertice quali erano le sensazioni? Tutte le regioni entrate in fascia arancione il 17 gennaio 2021 - si diceva - avrebbero rischiato di rimanere nella stessa zona un’altra settimana. Se l’andamento dei dati sarà confermato torneranno in giallo - chissà - il 7 febbraio.

C'era molta attesa ovviamente per il monitoraggio al Comitato tecnico scientifico nel pomeriggio di oggi. L’incontro era previsto per le 15, ma a causa delle tensioni con le Regioni è stato rinviato di un'ora alle 16. Ricordiamo che da 17 gennaio sono in fascia arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta.

