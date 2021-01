Coronavirus, altri 16 morti in un giorno nelle Marche: sono quasi 2mila da inizio epidemia/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 16 i morti segnalati oggi, venerdì 29 gennaio, dal Gores nelle Marche. Si tratta di 9 uomini e 7 donne, tutti già affetti da altre malattie tranne una 84enne dell'Anconetano. La vittima più giovane è stata una 71enne di Ostra (An), la più anziana una 23enne di Monsano. Dall'Inizio dell'epidemia sono state 1.955 le vittime nelle Marche, 1.103 uomini e 852 donne con un'età media di 82 anni: il 96,1% dei deceduti era afflitto anche da altre malattie. La provincia di Pesaro e Urbino è quella con più decessi (804), seguita da Ancona (470), Macerata (329), Fermo (180) e Ascoli (155). Sono 17 le vittime provenienti da fuori regione.

CALANO I RICOVERATI DELLE MARCHE

Scen dono ancora i ricoverati per Covid nelle Marche: sono 613, -8 su ieri. Ad un aumento dei pazienti in terapia intensiva, 73 (+3), sono abbinati i cali dei quelli in area semi intensiva, che sono 143 (-7) e nei reparti non intensivi, che sono 397 (-4). Alto il numero di dimessi: 40. Gli ospiti delle strutture territoriali sono 229, le persone nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverate, 19. In calo i positivi in isolamento domiciliare da 8.406 a 8.394 (e il totale dei ricoverati più isolati è 9.007) e le persone in quarantena per contatti con contagiati da 15.391 a 15.066, di cui 4.360 con sintomi, 682 operatori sanitari. I dimessi/guariti salgono a 43.714 dall'inizio della pandemia.

