Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 29 gennaio: i dati alle 17. Puglia ancora oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 29 gennaio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati di oggi su Leggo.it a questa pagina. Mentre proseguono le consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, i dati di questa settimana su contagi e decessi sono sostanzialmente in linea con quelli della scorsa settimana, con un numero ancora molto alto di vittime dovute al Covid-19.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri. In Veneto il bollettino regionale vede 985 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con 53 morti: in Toscana i casi sono invece 594, con 26 decessi. Nel Lazio i morti sono 48 con 1.160 nuovi positivi. Puglia ancora oltre i mille casi: i nuovi positivi sono 1.069, con 26 morti, in Abruzzo 343 casi e 7 morti.

