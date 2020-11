Andrea Bocelli canta l'Ave Maria per Loreto: spettacolo dentro la Basilica

LORETO - Come preannunciato dal Corriere Adriatico ai primi di ottobre, c’è un nuovo testimonial dietro l’angolo per la Regione Marche.

Nuovo, si fa per dire, perché che Andrea Bocelli sia un grande amico delle Marche non è una notizia. Da tempo. Ma il multiforme affetto del maestro toscano, per il tramite di sua moglie (l’anconetana Veronica Berti), non finisce di stupire.

Dopo i tanti progetti dedicati all’Alto maceratese flagellato dal terremoto, dopo essere entrato nel superteam di Vip che nel 2017 si erano schierati per il rilancio post sisma del turismo in ViviAmo le Marche, Bocelli è tornato da protagonista nella nostra regione. E il Corriere è in grado di mostrarvi le immagini in anteprima.

Il canto in basilica

In particolare ha scelto l’interno della basilica di Loreto per le riprese di un video nel quale canta una versione specialissima dell’Ave Maria. Una versione, cioè, scritta personalmente durante il lockdown la scorsa primavera quando Bocelli aveva contratto il virus. Sarà uno dei brani di punta del nuovo disco in uscita ai primi di dicembre: una produzione dal forte accento religioso che per le Marche acquista una profondità doppia se non tripla. Oltre al valore artistico infatti la Regione ha acquisito i diritti del video dalla casa musicale (Almud) per promuovere il sempre nobile nome di Loreto e della Santa Casa al centro della mappa nazionale e internazionale dei pellegrinaggi spirituali.

La proroga del giubileo

In un contesto religioso che, nel giorno dell’Assunta a Ferragosto, ha visto Papa Francesco prolungare il giubileo fino a dicembre 2021 a causa della lunga pausa per il Covid. Ma la Regione, se possibile, ha pensato anche un po’ più in largo visto che ha chiesto e ottenuto dal maestro i diritti per poter utilizzare la collaborazione di Bocelli per promuovere il cluster del turismo religioso regionale su tutti i social media: da Facebook a Instagram e Twitter. Il video è stato girato lo scorso 2 ottobre mentre il decreto del servizio Valorizzazione del territorio è stato firmato il 23 ottobre. L’operazione è costata 34mila euro più Iva ed è maturata la scorsa estate alla fine del governo Ceriscioli.

