Ancona, bambino di 10 anni operato di tumore al midollo sulle note di un pianoforte

ANCONA - Lunedì prossimo nella sala operatoria dell'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona è stato programmato un intervento neurochirurgico di asportazione di un duplice tumore del midollo spinale in un bambino di 10 anni che sarà eseguito mentre in sala operatoria lo scienziato-artista Emiliano Toso suonerà le sue composizioni al pianoforte acustico intonato a 432 hertz, considerata una frequenza naturale.

LEGGI ANCHE

Undici morti di coronavirus in un giorno nelle Marche: non erano così tanti da primavera/ I tamponi testati in tutta Italia

Negli ultimi anni si sta delineando un panorama del tutto nuovo nell'ambito della medicina sperimentale che si focalizza sugli effetti delle onde acustiche in Biologia e nelle Neuroscienze e rivaluta il ruolo terapeutico da sempre riconosciuto alla musica.

L'utilizzo della musica a scopo terapeutico risale a tempi antichissimi ma solamente negli ultimi 30 anni, anche grazie all'emergere delle nozioni della fisica quantistica, le neuroscienze l'hanno adottata come possibile presidio terapeutico e preventivo.

Sulla base di queste premesse si è voluto valutare su alcuni pazienti pediatrici i possibili effetti terapeutici delle composizioni musicali del pianista Emiliano Toso, biologo molecolare che compone musica ​acustica ​accordata a 432 Hz.

La musica di Emiliano Toso - Translational Music - è già utilizzata in tutto il mondo da medici, ostetriche, operatori della salute, psicologi, insegnanti e ricercatori anche su soggetti affetti da patologie cronico-degenerative. «Translational Music - spiega lo scienziato artista Emiliano Toso - è la modalità per tradurre emozioni vissute a livello profondo, cellulare, in un piano più alto, quella della musica. Per tutta la vita ho cercato di unire l’arte e la scienza attraverso il linguaggio universale della musica e tra poco sarà lanciato il cortometraggio Water life che parla e celebra la vita attraverso la bellezza e l’arte e sono profondamente grato al dr. Roberto Trignani per questo importante progetto che aprirà sicuramente nuovi paradigmi di unione tra arte e scienza».

L’idea di questa collaborazione è nata il 25 settembre al Teatro La Fenice di Senigallia, durante il concerto che Toso ha dedicato alla Fondazione Ospedale Salesi, per sostenere i progetti e il lavoro nel presidio pediatrico di alta specializzazione dell’ospedale Salesi di Ancona.

L'intervento verrà eseguito da un'equipe multidisciplinare guidata dal Dr. Roberto Trignani, Responsabile del Reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Durante l'intera procedura Emiliano Toso eseguirà le sue composizioni musicali con un pianoforte a coda intonato a 432Hz collocato all'interno della sala operatoria. Allo stesso tempo la componente anestesiologica ed oncologica dell'equipe registrerà parametri funzionali e doserà markers bioumorali del bambino per documentare gli effetti terapeutici della musica sull'asse dello stress e sui sistemi di regolazione della risposta immunitaria ed infiammatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA