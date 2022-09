Allerta meteo: arrivano i temporali, ma non su tutte le Marche. Bollino giallo per l'afa sulla costa

ANCONA - La regione Marche divisa a metà, con l'allerta meteo per l'arrivo di temporali ed i bollini gialli per l'afa che tornano invece a far capolino sulla costa. Il servizio di Protezione civile delle Marche ha diramato un'allerta giallo (il più leggero), che annuncia l'arrivo di temporali nelle zone 1-3-5, in pratica tutto l'entroterra. L'allerta e valido per 14 ore dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani, giovedì 8 settembre. Localmente i fenomeni potrebbero raggiungere una certa intensità, non è escluso il rischio grandine.

L'ondata di maltempo dovrebbe, invece, soltanto lambire la costa, tanto che, dopo giorni di fresco e bollini verdi, tornano ad affacciarsi i bollini gialli (sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio. Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali) sulle città: domani su Pesaro ed Ancona, venerdì sul capoluogo.