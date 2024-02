Adriatic Link: via libera del Ministero all'elettrodotto sottomarino di Terna. Nelle Marche stazione a Fano

ROMA - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato con decreto del 31 gennaio 2024 la realizzazione dell'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unira le Marche e l'Abruzzo. L'opera di sviluppo, inserita tra gli interventi previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e riconosciuta come strategica per il sistema Paese anche dall'Autorita di regolazione, rafforzera lo scambio di energia nella parte centrale della Penisola rispondendo alle esigenze di sicurezza e flessibilita del sistema elettrico nazionale e agli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili. Il collegamento elettrico, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e ambientale, sara costituito da due cavi sottomarini di circa 210 km, posati a una profondita massima di 100 metri, e da due cavi terrestri di 40 km. Le stazioni di conversione saranno realizzate nelle vicinanze delle esistenti stazioni elettriche di Cepagatti (Pe), in Abruzzo, e di Fano (Pu), nelle Marche.