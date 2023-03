Carlo Urbani, 20 anni fa morì il medico marchigiano: stroncato dalla Sars (dopo averla scoperta). Celebrazioni in consiglio regionale

ANCON - Seduta aperta del consiglio regionale martedì 27 marzo (ore 10) dedicata alla “Giornata Carlo Urbani” istituita con legge regionale n.42 del 3 agosto 2020 per ricordare la figura del medico, originario di Castelplanio, che si distinse nel campo della ricerca e della lotta alla Sars.

La legge, che indica quale data delle celebrazioni il 29 marzo, giorno del 2003 in cui Urbani morì proprio a causa degli esiti della Sars, promuove la conoscenza e la divulgazione dell’opera e della vita del medico, anche quale figura emblematica della lotta alle disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche.

Consiglio regionale dedicato a Carlo Urbani, il programma

In apertura di seduta l’esibizione canora di bambini con un testo in musica di Roberto Vespasiani, dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Macerata Usr Marche, ispirato al libro per ragazzi di Francesco Vintrici “Carlo Cuor di Coraggio” e dedicato a Carlo Urbani. A seguire gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini, del sindaco di Castelplanio Fabio Badiali, di Tommaso Urbani, figlio del medico e presidente dell’associazione italiana a lui dedicata, di Fulvio Borromei, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Ancona, di Maria Rita Mazzoccanti, direttore dell’unità operativa complessa Cure Anziani Hospice – Ast Macerata, e di Massimo Clementi, Professore emerito di Microbiologia e Virologia dell’Università San Raffaele di Milano, in collegamento da remoto. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli.

Al termine della seduta aperta, l’ordine del giorno della seduta ordinaria prevede l’eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta aperta e l’esame di interrogazioni e proposte di mozione. E’ probabile anche l’inserimento all’esame d’Aula della proposta di legge che contiene interventi di modifica alla normativa per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.