Maddalena Urbani, figlia dell'eroe della Sars morta per un mix di droghe: chiesti 21 anni di carcere per il pusher

ROMA - La Procura di Roma ha chiesto due condanne in relazione alla morte di Maddalena Urbani, la 21enne figlia del medico Carlo Urbani che per primo isolò la Sars, deceduta a causa di un mix di droghe e farmaci nell'abitazione del pusher il 27 marzo del 2021.

Il pm Pietro Pollidori ha sollecitato 21 anni per lo spacciatore di origini siriane, Abdulaziz Rajab, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale in concorso con Kaoula El Haouzi, amica della Urbani. Per quest'ultima chiesti 14 anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche.