Il Brodetto Fest di Fano sbarca a Londra. Carloni: «Ormai è un evento internazionale»

FANO - Il BrodettoFest di Fano, il Festival internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce, sbarca a Londra. «Del resto - spiega l'on. Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati - ormai si tratta di un evento di caratura internazionale. Inoltre siamo al lavoro per allentare i vincoli che dalla prossima settimana renderanno complicatissimo portare i prodotti italiani in Inghilterra». A Londra si sono tenuti in un evento rivolto ai buyer e agli operatori economici e una conferenza stampa rivolta alla stampa londinese all’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con l’Ambasciata Italiana Londra.

L’edizione straordinaria del 2023, per per celebrare il piatto simbolo dell’Adriatico, è stata anche presentata a SeaFood Expo Global 2023, a Barcellona la fiera mondiale dell’industria ittica alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un evento in collaborazione con la Regione Marche.