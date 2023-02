​ANCONA Da 47 squadre formate per gioco la prima volta agli oltre 2,6 milioni di quest’anno (e la cifra continua a crescere). Da una cena tra amici e un foglio excel per giocare mentre si guardava Sanremo nel bar Corva da Papalina a Porto Sant’Elpidio, a un vero fenomeno esploso l’anno scorso e consolidatosi con numeri da record quest’anno. Se il 3 febbraio dello scorso anno, quando Michele Bravi disse per la prima volta “FantaSanremo”, tutti si chiedevano cosa fosse, oggi questo gioco è diventato un fenomeno nazionale e anche oltre, tanto da convincere gli organizzatori a stilare un regolamento anche in inglese.



Le regole



E se lo scorso anno bonus, malus, dirette, e quant’altro durante il festival si facevano a Porto Sant’Elpidio, oggi il gruppo marchigiano è a Sanremo. «Abbiamo sempre ribadito – commentano gli ideatori del gioco – che il FantaSanremo vive nel Bar Corva da Papalina (a Porto Sant’Elpidio) e che l’unico modo di spostarlo sarebbe stato quello di trasferire il bar. Grazie alla collaborazione con il comune di Sanremo il bar sarà ospitato all’interno del Palafiori». Per iscriversi e formare la propria squadra, c’è tempo fino alle 23.59 di oggi, un minuto prima dello scoccare della mezzanotte che apre le porte al giorno di inizio dell’edizione numero 73 del festival di Sanremo. A disposizione si hanno 100 Baudi, dove il Baudo qui è la moneta fantasanremese, per “acquistare” i cinque componenti della propria squadra, di cui uno sarà capitano. E nell’ultima serata, farà guadagnare o perdere punti doppi ai fantallenatori. Impossibile citare tutto il regolamento, che sul sito si può scaricare in pdf, ma da sapere c’è anche che per la serata cover, bonus e malus che riguardano gli ospiti saranno validi per l’artista in gara. Chi vince? Ovviamente l’artista e la squadra che avranno totalizzato più punti. Su tutti, nel 2022, ha trionfato Emma, che nel 2023 ha creato una delle leghe più in voga tra i fantallenatori: “La gloria eterna”.

La sfida

Tra le leghe ce ne sono alcune piccole, con il nome Marche, o più grandi. Impossibile sapere quante siano le comunità marchigiane che si sfideranno tra loro con le leghe del FantaSanremo, ma al momento sono note quelle di Pollenza (“Pollenza segue Sanremo”), di Urbino e Cantiano promosse dalle locali Pro Loco, o ancora quella della Pro Loco di Cingoli. Fatte le squadre, se ne possono formare fino a 5, scelta la lega, non resta che aspettare l’inizio del festival e divertirsi a vedere se gli artisti scelti guadagneranno bonus o prenderanno malus. Se non è possibile seguire una o più serate, nel sito saranno automaticamente aggiornate le classifiche artisti . Tra i bonus ci sono quelli dei piazzamenti degli artisti: nelle singole serate: si va da 50 al primo e 25 all’ultimo, doppi dopo la finale (dal 18esimo al 27esimo però sono malus). Premi della critica, Bigazzi, Sergio Endrigo, Giuria di Qualità valgono 50 punti, altri premi consegnati sul palco 25. L’elenco è lungo, ma tra i bonus ad personam c’è il 100 per Tananai che arriva Ultimo, 22 se i Cugini di Campagna arrivano 22esimi, 31 il bonus se gli Articolo 31 prendono 31 punti in una serata. Il batti cinque non è più con Amadeus ma con Morandi (+10), il Dargen, valido per artista con occhiali da sole sul palco, dà un +5. Ancora tra i bonus le dichiarazioni pro pace/contro guerra (+10), invasione di palco (+50). Poi ci sono i bonus premium in collaborazione con gli sponsor, e ancora i bonus settimanali e i top secret giornalieri, svelati giorno dopo giorno. E se si dice “FantaSanremo”, quest’anno si prende un malus.