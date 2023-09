Famila mette in palio un anno di spesa e tanti weekend culinari: il concorso riservato a Emilia Romagna e Marche

ANCONA Un appuntamento atteso quello del concorso “Scrivi la tua ricetta – vinci un anno di spesa”, promosso dai supermercati Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&O della Romagna e di alcune province delle Marche, insegne gestite da Arca Commerciale s.r.l. del Gruppo Unicomm.

L'undicesima edizione

«Siamo giunti all’undicesimo concorso e il successo di tutti questi anni ci riempie di soddisfazione – spiega Giovanni Baldacci presidente di Arca Commerciale – a ogni edizione, le ricette che riceviamo sono sempre più numerose così come i partecipanti e noi abbiamo deciso di far crescere i premi che quest’anno sono ancora più ricchi».

In questa edizione infatti, il primo premio in palio consiste in 3000 euro in buoni per fare la spesa gratis per un anno che sarà assegnato al fortunato estratto tra tutti i partecipanti al concorso che avranno inviato il loro piatto della tradizione. Inoltre, gli autori delle dodici ricette che saranno scelte per essere pubblicate nel calendario Famila ’24, riceveranno un week end per due persone durante il quale potranno seguire un corso di cucina con le madrine del concorso Lady Chef Albarosa e la food blogger Azzuchef.

Come partecipare

Partecipare è come sempre molto semplice: dal 31 agosto fino al 27 settembre si possono proporre piatti originali – ispirati alla tradizione marchigiana-romagnola oppure piatti sempre del territorio già famosi rielaborati e rivisitati – compilando le schede dedicate disponibili nei punti vendita da imbucare nell’urna vicino alle casse.

Oppure, si può scegliere di inviare online le ricette utilizzando il modulo predisposto sul sito www.latuaricetta.com. A decidere il vincitore sarà come ogni anno la fortuna: tra tutti i partecipanti verrà infatti sorteggiata la ricetta a cui andrà 1 anno di spesa gratis da utilizzare nel punto vendita scelto tra le insegne aderenti all’iniziativa. Le proposte pervenute saranno tutte lette ed esaminate da Lady Chef Albarosa Zoffoli, volto noto della cucina e storica giurata del concorso e dalla food blogger Azzuchef che, insieme ad altri tre giudici, selezioneranno i dodici piatti migliori destinati a diventare i protagonisti del calendario Famila Svelto A&O 2024.