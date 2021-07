Covid, 41 nuovi contagi oggi nelle Marche, 27 in una sola provincia /I positivi nelle regioni in tempo reale

ANCONA - L'occhio adesso è sì ai tamponi positivi processati, ma sono quelli con la variante Delta che preoccupano la comunità scientifica e il governatore Francesco Acquaroli consapevoli di quanto una diffusione come in altri paesi europei potrebbe mandare all'aria una stagione estiva all'inasegna della ripartenza. E da qui l'appello a vaccinarsi e l'ipotesi di anticipare la seconda dose a chi finora ne ha fatta solo una. Perché i vaccini sembrano fermare la variante Delta ma solo dopo che il ciclo sia terminato, dunque dopo la seconda somministrazione. Ma vediamo il bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche di oggi 4 luglio 2021: 41 sono i nuovi positivi, con la provincia di Ascoli che da sola ne fa ben più della metà.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2250 tamponi: 1150 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 screening con percorso Antigenico) e 1100 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 41 (2 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 27 nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.416 test antigenici effettuati e n.3 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA