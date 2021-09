Covid, cala l'incidenza e le Marche tornano "gialle" nella mappa europea Ecdc. Alcune regioni ancora in rosso

ANCONA - La pandemia rallenta, anche nelle Marche, e l'ultimo aggiornamento settimanale delle mappe elaborate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) registra il miglioramento "promuovendole" dala zona rossa a quella gialla. Tornano in giallo anche Toscana e Sardegna, mentre restano Basilicata, Calabria e Sicilia.

La situazione migliora generalmente anche in Europa, in particolare anche in Portogallo, Nord della Francia, Fiandre (Belgio) e in alcune regioni della Spagna. Le aree a più alta incidenza, colorate in rosso scuro, si trovano nell'Irlanda nord-occidentale, nella Francia meridionale e in Slovenia.

