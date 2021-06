Forza ragazzi, la spallata al virus tocca a voi. Domani al via le prenotazioni per 12-39 anni. Come fare e da che ora. Stranieri, una possibilità

ANCONA Il 41,6% dei marchigiani ha ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid e di questi il 21,7% ha completato il ciclo anche con il richiamo. La Fondazione Gimbe mette in fila il risultato della campagna vaccinale in Italia, dove le Marche risultano al 12esimo posto ma al di sopra della media nazionale per somministrazioni. Lo sprint alla profilassi arriva con la decisione della Regione Marche di far partire domani alle 12 le prenotazioni per l’ultimo slot rimasto, quello della fascia di età tra 12 e 39 anni, che apre ufficialmente la vaccinazione a tutte le categorie che possono proteggersi dal virus.



Gli step

«Un ulteriore passo in avanti per il raggiungimento della profilassi della popolazione - ha affermato l’assessore Filippo Saltamartini -. Con l’apertura della prenotazione della fascia 12-39 anni di fatto si apre a tutti i cittadini marchigiani la possibilità di aderire alla campagna vaccinale. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti coloro che ancora non si sono prenotati ricordando che è sempre possibile aderire tramite il portale indipendentemente dalle fasce di età».Attivati gli slot di prenotazione delle vaccinazioni per i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero che vivono temporaneamente in Italia. Questa categoria può prenotare la vaccinazione, nella rispettiva classe di età, direttamente nel portale Poste Italia o tramite il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20). E prosegue fino a domenica il Vax days per i ragazzi che devono affrontare l’esame di maturità, mentre è in fase di allestimento tutta la campagna vaccinale nelle aziende e nelle farmacie, con la distribuzioni delle dosi che serviranno a coprire la platea di cittadini che non ha aderito all’iniziativa nei punti vaccinali.



Il servizio

Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorre disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma. Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria) o tramite i portalettere che consegnano la posta a casa. Poste ha attivato un ulteriore metodo di prenotazione per il vaccino antiCovid via sms che si aggiunge a quelli già noti.I cittadini delle Marche potranno prenotare la loro dose semplicemente inviando un messaggio con il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta altri costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice sms dall’operatore telefonico di appartenenza. Sempre secondo la Fondazione Gimbe il 92,4% degli over 80 delle Marche sono protetti dal Covid almeno con la prima dose, mentre il 71% ha ricevuto anche il richiamo. In questa classifica nazionale la regione è al decimo posto, sempre sopra alla media italiana.



La classifica

Al settimo posto invece per le somministrazioni antiCovid nella fascia 70-79 anni con il 43,5% che ha ottenuto il ciclo completo e il 43,4% che invece ha avuto ancora solo la prima dose. Più indietro a livello percentuale la regione per i vaccini alle persone di età compresa tra 60 e 69 anni: 70,8% (73,4%) tra i quali 39% a cui è stata somministrata solo la prima dose (44,7% nazionale) e 31,8% completo (28,7%).

