Covid Marche, altri 140 nuovi positivi in una giornata. Nessun decesso /La progressione del contagio

I nuovi contagi da Covid di oggi 22 agosto 2021, nelle Marche sono 140. Nelle ultime 24 ore, riferisce il bollettino della Regione Marche, sono i casi diagnosticati sono stati 1.499 (di cui 623 screening antigenici), di questi 140 positivi e 1.359 negativi. Il totale dei tamponi effettuati è di 2.683 e comprende anche il percorso dei guariti e i test ripetuti sulla stessa persona.



Il totale dei ricoverati in terapia intensiva sono 10 (+1 rispetto a ieri); in terapia non intensiva sono 45 (-5 rispetto a ieri). Si registrano anche 6 pazienti dimessi.



Il servizio sanità della Regione Marche ha anche comunicato che oggi non sono stati registrati nuovi decessi dovuti al Covid.

