Covid Marche, fase plateau a Torrette? Arrivano le prime conferme

ANCONA- Si potrebbe essere arrivati ad una fase di plateau per gli accessi Covid all'ospedale di Torrette di Ancona.

Le conferme

A confermarlo è stata la dottoressa Susanna Contucci responsabile del Pronto Soccorso: «Gli accessi di pazienti positivi al virus erano tornati ad aumentare da fine settembre ora ci siamo assestati attorno a 4-5 nuovi accessi Covid al giorno. Si tratta di pazienti prevalentemente 'con' Covid e non 'per' Covid. La maggiore diffusione dei contagi delle scorse settimane ha comportato un incremento di accessi per lo più anziani o assistiti con condizioni di fragilità per plurimorbilita. In questa fase stiamo osservando un aumento di ricoveri e decessi, mentre l'incidenza è in calo, l'andamento sembra si stia stabilizzando».