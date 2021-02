Contagi e varianti Covid: Acquaroli blinda la provincia di Ancona per un'altra settimana. Il modulo per spostarsi

ANCONA - Le varianti spingono in alto i contagi: le Marche mantengono la zona gialla Covid ma il governatore Acquaroli blinda per un'altra settimana la provincia di Ancona: vientato entrare e uscire fino a domenica prossima.

SCARICA IL MODULO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE

Il Presidente, Francesco Acquaroli, ha firmato questa mattina, sabato 20 febbraio, l’ordinanza che proroga fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio 2021 le misure di mitigazione degli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio della provincia di Ancona (stabiliti con la precedente ordinanza n.3/2021). "Sentiti i servizi Sanità, dopo il confronto che si è svolto ieri con il Prefetto di Ancona e i sindaci dei comuni maggiormente colpiti sul territorio provinciale anconetano si legge in una nota dell'ente regionale -, si è deciso di prorogare di una settimana il provvedimento.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Gruppo di amici festeggia il compleanno, arrivano i poliziotti e un... CHIARAVALLE Tamponi positivi dopo la festa di compleanno. «Nel locale...

Dunque, con il provvedimento adottato, fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio 2021, non sono consentiti spostamenti in entrata e in uscita dal territorio della Provincia di Ancona, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il transito sul territorio è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente. Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento. La violazione della disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.

Resta sempre necessaria la massima cautela di tutti i cittadini nel rispetto delle norme anticontagio, a cominciare dal divieto di assembramento, dall’attenzione per le norme igieniche e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA