Gruppo di amici festeggia il compleanno, arrivano i poliziotti e un ragazzo insulta e prova a colpire uno di loro

ANCONA - Questa notte, intorno a mezzanotte giungeva una telefonata alla linea di emergenza da parte di un uomo che segnalava che presso la zona del Passetto un continuo vociare da parte di numerosi ragazzi. Giunti sul posto i poliziotti delle Volanti notavano un nutrito gruppo di giovani che stavano festeggiando il compleanno di uno di loro.

Tutti venivano identificati e sanzionati per aver violato le norme anti contagio da Covid 19. Mentre avvenivano le formalità relative all'identificazione, un ragazzo, iniziava a proferire parolacce nei confronti degli agenti e cercava di colpire uno di loro. Subito fermato veniva pure denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

