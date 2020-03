Valter Scavolini: «E' dura rispondere. Provo a sorridere: direi, tiriamo a sorte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sue cucine sfondarono la barriera del gradimento con uno spot-tormentone irresistibile: “La più amata dagli italiani”., classe 1942, voce e volto di uno tra i primi brand del Paese e sponsor storico per basket e volley di Pesaro, sull’effetto-sfronda al massimo. «Speriamo solo che finisca prestissimo».«Non lo sapevo, ma me lo immaginavo. Non riesco a rispondere, a esprimermi su una scelta del genere. Essendo io un anziano, mi verrebbe da dire di offrire più assistenza a un anziano, che di certo è fragile. Ma come si fa a dire di mettere a rischio un giovane?».«Se me lo concede, con una battuta: tiriamo a sorte. In momenti tragici come questi, credo che sia necessario stemperare la tensione. Ma per tornare a parlare seriamente, trovo che questa domanda non abbia risposta».«È imbarazzante. Non è possibile, spaventa immaginare una simile circostanza».«Si dovrebbe cercare una soluzione, trovare il modo di dare a tutti la stessa possibilità di sopravvivenza, indipendentemente dall’età. Ma è altrettanto vero che quando si arriva ad affrontare le emergenze si è del tutto impreparati».«Ribadisco: mi sento di esprimere solo imbarazzo. E spero che finisca presto. Prestissimo».