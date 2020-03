Coronavirus, nelle Marche tremila positivi e seimila in isolamento/ La mappa interattiva dei contagi provincia per provincia

ANCONA - Non si ferma l'allarme Coronavirus: anche oggi nelle Marche sono stati 198 i temponi positivi, anche se a fare sperare c'è il calo dei contagiati rispetto ai tamponi effettuati. Ma è ancora poco, troppo poco, per vedere la luce in fondo al tunnel: i contagiati nella nostra regione, oggi mercoledì 25 marzo, continuano comunque a salire e sfiorano i 3mila casi, fermandosi a quota 2.934, a fronte di 7.896 tamponi effettuati.

Salgono fino a 1.186 i pazienti ricoverati (+75 rispetto aieri), di cui 148 (-1) in terapia intensiva. In leggera salita anche le persone dimesse, che ora sono 119 (+14), mentre restano 8 quelle ufficialmente guarite. S'impenna il numero delle persone in isolamento nelle Marche: ora sono 5.872 (+475), di cui 600 (+43) sono operatori sanitari.

E' stata la provincia di Ancona quella con l'incremento più alto (+69) di tamponi positivi, che ad oggi sono 820. Ma resta quella di Pesaro e Urbino la più colpita con 1.432 contagi (+61), seguita, dopo il capoluogo, da Macerata con 395 (+27), Fermo con 160 (+21) e Ascoli con 80 (+16). Sono 47 (4), i casi provenienti da fuori regione.

