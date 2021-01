Coronavirus, nelle Marche altri 11 morti: sono 1.852 da inizio epidemia. Ma calano i ricoverati/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 11 i morti segnalati oggi, giovedi 21 gennaio dal Gores nelle Marche. Si tratta di 7 uomini e 4 donne, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più giovane è un uomo 63enne dell'Ascolano, la più anziana una 98enne del Fermano.

Dall'Inizio dell'epidemia sono state 1.852 le vittime nelle Marche, 1.047 uomini e 805 donne con un'età media di 82 anni: il 96,1% dei deceduti era afflitto anche da altre malattie. La provincia di Pesaro e Urbino è quella con più decessi (784), seguita da Ancona (434), Macerata (314), Fermo (154) e Ascoli (149). Sono 17 le vittime provenienti da fuori regione.

CALANO I RICOVERATI NELLE MARCHE

Sono calati nelle ultime 24ore i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: da 657 a 389 (-19). La diminuzione si è avuta tra i degenti di reparti non intensivi (397, -19); i ricoverati in Terapia intensiva sono ora 83 (-1) e in Semintensiva 158 (+1). Alto il il numero dimessi in un giorno, 43, mentre aumentano gli assistiti in pronto

soccorso (31, +7) e resta stabile quello degli ospiti di strutture territoriali (238). É proseguito il trend in calo anche dei positivi in isolamento domiciliare (7.436, -522). Intanto le persone in quarantena per contatto con contagiati scendono a 15.861 (-146) di cui 4.634 con sintomi, 744 sono operatori sanitari.

Ultimo aggiornamento: 18:00

