Coronavirus, un altro "doppio" zero nelle Marche: da cinque giorni non ci sono morti / Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi nelle Marche, per il secondo giorno di fila, è andato in secna il doppio zero: nessun nuovo contagiato e nessun decesso. É il quinto giorno di fila senza morti Covid nella nostra regione. Dall'inizio dell'emergenza sono state 994 le vittime nella nostra regione. Sono morti 594 uomini e 400 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattie pregresse.

