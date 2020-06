Coronavirus, doppio zero delle Marche: nessun nuovo positivo e quarto giorno di fila senza morti/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, anche oggi nelle Marche non sono stati segnalati decessi: doppia buona notizia dopo gli zero contagi. Si tratta del quarto giorno consecutivo con zero morti. Dall'inizio dell'emergenza sono state 994 le vittime nella nostra regione. Sono morti 594 uomini e 400 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattire pregresse.

Ultimo aggiornamento: 18:19

