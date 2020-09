Coronavirus, contatti familiari e rientri dall'estero: altri 37 nuovi positivi nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Emergenza coronavirus, resta alto il numero di nuovi positivi: sono 37 quelli registrati oggi, giovedì 17 settembre, nelle Marche. Molti casi provengono da rientri dall'estero, ma fioccano anche quelli dovuti ai contatti familiari.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1695: 982 nel percorso nuove diagnosi e 713 nel percorso guariti. I positivi sono 37 nel percorso nuove diagnosi: 13 in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 11 rientri dall'estero (Albania, Romania, Russia e Cile), 3 contatti stretti di casi positivi, 3 soggetti sintomatici, 12 contatti domestici e 8 casi in fase di verifica.