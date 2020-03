Coronavirus, primo caso a Senigallia: una donna ricoverata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Primo caso positivo al coronavirus ricoverato all'ospedale di Senigallia. Lo si evince dai numeri forniti dal Gores. Si tratta di una donna anziana, già ricoverata ne nosocomio per altre patologie: è stata sottoposta al tampone con esito positivo. Ora si trova nel reparto dinon in terapia intensiva. In fase di valutazione il numero e le condizioni dei medici, infermieri e personale, sanitario e non, venuto in contatto con la pazientenei giorni scorsi quando ancora non si conosceva la positività al coronavirus. Secondo le disposizioni di governo, finiranno in quarantena: un isolamento forzato per evitare altri contagi.LEGGI ANCHE: