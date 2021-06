Coronavirus, la curva continua ad abbassarsi: "solo" 13 nuovi positivi nelle Marche/ La mappa del contagio

ANCONA - Le Marche si godono la zona bianca Covid ed il coprifuoco è un (brutto) ricordo, ma è ancora presto per abbassare la guardia nei confronti della pandemia. Anzi, il temuto espandersi della variante delta spinge a dare ancora un maggiore impulso alla campagna vaccinale. Oggi, venerdì 25 giugno, sono stati 13 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Un numero in linea con i giorni scorsi e che conferma la tendenza la ribasso

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1864 tamponi: 817 nel percorso nuove diagnosi (di cui 235 screening con percorso Antigenico) e 1047 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,6%). I nuovi ositivi sono quasi equamente divisi: uno in provincia di Ancona e 3 in ognuna delle altre 4, senza altri contagi provenineti da fuori regione.

​Il virologo Menzo: «Nessun caso di variante Delta. Forse sta già circolando e non è stata rilevata. Servono test sui giovani». Ecco perché

LA MAPPA DEL CONTAGIO

OGGI 2 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 13 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (3 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (3 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 1 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.235 test antigenici effettuati e n.2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

