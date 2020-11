Coronavirus, altri nove morti nelle Marche nelle ultime 24 ore. Quattro pazienti in più ricoverati / La mappa del Covid in tempo reale

ANCONA - Altre nove persone hanno perso la vita causa Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: è il triste tragico bilancio della giornata di oggi con il numero delle vittime dall'inizio della pandemia che quindi raggiunge quota 1230.

Sette le donne che hanno perso la vita, la più giovane aveva 64 anni, di San Benedetto e morta nell'ospedale della sua città. E' morta nel nosocomio della sua città anche una 78enne di Ascoli Piceno. Due donne morte all'ospedale di Macerata: sono una 79enne di San Severino Marche e una 83enne di Montegiorgio. Morta all'ospedale di Pesaro una donna di 77 anni di Colli al Metauro, si è spenta invece all'ospedale di Civitanova Marche una donna di 79 anni di Porto Sant'Elpidio, è deceduta invece all'Inrca di Ancona una donna di 90 anni di Ancona.

Due invece gli uomini morti nelle ultime 24 ore: sono un 72enne di Amandola morto all'ospedale di Torrette di Ancona e un 92enne di San Benedetto del Tronto morto nell'ospedale della sua città.

Quattro pazienti in più per Covid-19 negli ospedali marchigiani nelle ultime 24ore (da 672 a 676) ma risultano in calo i ricoverati in Terapia intensiva (da 94 a 90, -4). Nelle ultime 24ore sono state dimesse 42 persone dagli ospedali. Emerge dal bollettino del Servizio sanità della Regione. Sono in aumento i degenti nei reparti non intensivi (da 429 a 436, +7) e in Semintensiva (da 149 a 150). Nei pronto soccorso (non considerati ricoverati nelle statistiche legate alla pandemia) della regione sono assistiti in 42 (erano 35, +7), invariato (200) il numero di ospiti di strutture territoriali. Sul fronte positivi sono 15.733 le persone in isolamento domiciliare (erano 15.339, +374) mentre sono diminuiti gli isolati in casa per contatto (da 17.909 a 17.647, -262; 3.825 con sintomi, 644 sono operatori sanitari). Cresce anche il numero di guariti (da 10.312 a 10.443, +131).

