Coronavirus, zero contagi nelle Marche. Ma stop per un giorno ai tamponi all'Hotel House

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, un altro "zero" alla voce contagi oggi nelle Marche anche se - come riferisce il Gores . non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 995 tamponi, di cui 636 nel percorso relativo alle nuove diagnosi e 359 nel percorso guariti. Nessun caso positivo è stato registrato ma ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.

