Coronavirus, schizza il valore dell'indice di trasmissibilità del contagio. Marche al terzo posto in Italia, oggi 106 casi positivi /La progressione del virus

ANCONA - Covid, i contagi nelle Marche tornano a superare quota 100, per la precisione sono 106. Preoccupazioni che arrivano anche dall'indice di trasmissibilità del contagio. Secondo il monitoraggio settimanale del'Iss-Ministero della Salute le Marche, con un Rt pari a 1.46, sono al terzo posto in Italia dopo Sardegna (2.24) e Veneto (1.67).

Attenzione che deve crescere ancora, lo dice e anzi lo impone anche il rendiconto di oggi - venerdì 23 luglio 2021 - che riporta questi dati: 106 casi positivi su 2807 tamponi processati mentre ieri il bollettino diceva di 2249 tamponi analizzati e 99 casi positivi ma rimane quello dell'incidenza il dato che preoccupa maggiormente. Quasi quattro punti in più (31,30 oggi) mentre era di 27,71 il dato di ieri e 23,78 quello di mercoledì dopo quello di martedì si era fermato a 22,91. quello di lunedì a 20,70 e quello di domenica a 19,60 in una crescita tanto progressiva quanto preoccupante. Relativamente alle zone quella di Macerata è oggi la provincia con più contagi (35), seguita da Ancona (29), Pesaro (22), Ascoli (8) e Fermo che chiude con 5 contagi con 7 casi positivi provenienti invece da fuori regione.

La maggior parte dei contagi sono dovuti ancora una volta a contatti stretti con positivi (38) e domestici (19), sono 17 i casi sintomatici, 14 contagi in ambiente di vita/socialità, 5 quelli in ambito lavoratorivo, per 11 sono in corso le analisi epidemiologiche.

Nessun decesso nè ieri e neanche oggi (martedì era morta uina donna di 92 anni a Fermo) dopo che l'ultimo decesso risaliva al 4 luglio scorso. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne. Preoccupa anche il dato relativo ai ricoveri, tre in più rispetto a ieri: in totale adesso sono 19, di cui 3 in terapia intensiva e 16 nei reparti non intensivi.

