Green pass, dieci risposte alle domande più frequenti. Cosa fare per essere pronti dal 6 agosto

1 Cosa succede nelle Marche da venerdì 6 agosto?

Nelle Marche in zona bianca, così come in tutta Italia sarà necessaria una certificazione anti Covid per chi ha più di 12 anni per andare a pranzo e a cena, per un aperitivo ma anche per andare in palestra, in piscina, in teatro, al cinema, ad una fiera o ad un convegno.

2 Come funziona il Green pass, ossia la certificazione che consente una vita sociale senza l’incubo contagio?

Il Green pass è valido con una dose di vaccino antiCovid, se si ha un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’impegno programmato o se si è guariti dall’infezione nei sei mesi precedenti.

3 È obbligatoria la certificazione verde nei ristoranti e nei bar?

Il Green pass (nelle modalità già specificate) è obbligatorio per le consumazioni al tavolo e al chiuso. Bisognerà esibirlo al momento dell’ingresso nel locale e quando si andrà ad occupare il tavolo prenotato.



4 E per le prenotazioni all’aperto?

La certificazione non serve per chi pranza o cena all’aperto e per chi consuma all’esterno dei bar. Ma non è necessaria nemmeno per la consumazione veloce al bancone.



5 Come verrà organizzato il controllo dei Green pass e le identità dei clienti che lo presentano?

La questione, organizzativamente molto complessa, verrà definita nelle prossime ore, con l’approfondimento dei casi limite da tenere sotto controllo. C’è comunque fermento tra gli operatori del settori che attendono chiarimenti in merito.

6 Come sono stati regolamentati i viaggi in treno, aereo, nave e autobus?

Al momento il settore trasporto non è stato toccato dal nuovo provvedimento ma è un tema che dovrà essere affrontato a stretto giro, forse già la prossima settimana, anche se le novità potrebbero essere introdotte a settembre.

7 Diventa un’operazione costosa per le famiglie anche dovere effettuare per ogni appuntamento un tampone antiCovid, in caso di non vaccinazione. Il governo ha studiato qualche agevolazione?

Fino al 30 settembre saranno assicurati test rapidi a prezzi calmierati. Tra le ipotesi allo studio del governo c’è quella di rendere gratuiti o calmierare i prezzi dei tamponi per gli under 18 che sono ancora in ritardo sui vaccini visto che la campagna nazionale ha dato priorità alle fasce anagrafiche più a rischio e per tutte quelle persone che per comprovate ragioni mediche (allergie, altre patologie) non possono vaccinarsi.



8 Cosa succede se - avendo il Green pass vaccinale - si entra in contatto con un positivo?

La quarantena potrebbe essere ridotta per chi ha il Green pass ed entra in contatto con un positivo. A quanto si apprende si starebbe ora lavorando per scrivere la norma. Nulla cambierebbe invece se ci si ricontagia o ci si infetta nonostante il vaccino.

9 Cosa accadrà alle discoteche quest’estate? Va avanti l’idea di riaprirle con l’obbligo del Green pass per accedervi?

Nessuna speranza di riapertura per le discoteche che resteranno chiuse, anche in zona bianca.



10 Chi è escluso dall’obbligo del Green pass nelle situazioni individuate dal governo?

Sono esentati solo gli esclusi dalla campagna vaccinale, ovvero gli under 12 per cui non esiste ancora un vaccino autorizzato, e chi non può vaccinarsi per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal ministero della Salute.

