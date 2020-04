Un giorno intero di fitness: «Tutto l’incasso a Torrette con il Corriere Adriatico». Domenica allenamenti on line

ANCONA - Una domenica di fitness con gli istruttori del Conero Wellness di Ancona, dal vivo su Facebook per un allenamento speciale, dedicato alla solidarietà. Si chiama Home fitness day ed è l’iniziativa messa organizzata del celebre e stimato centro sportivo che si trova in via Pontelungo ad Ancona: dalle 9 alle 18 del 5 aprile in collegamento su Facebook si potranno seguire in diretta le lezioni e allo stesso tempo partecipare alla gara di solidarietà organizzata dal Corriere Adriatico per gli Ospedali Riuniti di Ancona.

Home fitness day è aperto a tutti coloro che vorranno dedicare la domenica alla forma fisica, è sufficiente registrarsi. Ai partecipanti si chiede solo una donazione benefica di importo libero a favore della raccolta fondi e una volta compilato il form, verrà inviato il link per richiedere l’accesso al gruppo privato su Facebook. Il programma inizia alle 9: Yoga con Yana, alle 10 Total body con Alessandro C., alle 11 Posturale con Laura e alle 12 HIIT con Alberto. Poi si riprende alle 15: Circuit training con Alessandro P., alle 16 Gag con Cecilia, alle 17 Pilates con Mirco e alle 18 Yoga con Yana. «In questi giorni delicati sentiamo più che mai la necessità di fare qualcosa per aiutare la comunità messa a dura prova dalla pandemia che ci ha colpito. Partecipate, allenatevi con noi da casa, per allenare anche il cuore», è l’esortazione del Centro sportivo. Basta andare sulla pagina Facebook del Conero Wellness e cliccare sulla foto dell’iniziativa: troverete in link per registrarvi e per effettuare una donazione libera interamente devoluta alla raccolta fondi del Corriere Adriatico. Forza.

