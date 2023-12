ANCONA Per la serie: se Atene piange, Sparta non ride. I disagi non volano solo sulle ali degli aerei, ma corrono anche sui binari delle ferrovie. Lo sanno bene i marchigiani che avevano fatto l’abbonamento al Frecciabianca per raggiungere Roma, rimanendo beffati ora che l’upgrade ha portato sulla tratta il Frecciargento. Ma la beffa è al quadrato: dal 2024 Trenitalia includerà nell’abbonamento Carta Tutto Treno solo gli Intercity, tagliando fuori tutte le Frecce, di qualsivoglia colore. Ad anticipare la sciagura che sta per abbattersi sui pendolari è l’assessore ai Trasporti Goffredo Brandoni, rispondendo alla segnalazione di uno dei passeggeri beffati.

Il tentativo

Titolare della delega che si è subito messo in moto per risolvere la questione, benché le Frecce non siano competenza regionale. Ma i margini di riuscita sono davvero risicati. Riavvolgiamo il nastro. La Carta Tutto Treno - titolo di viaggio che viene rilasciato in affiancamento ad un abbonamento al servizio ferroviario regionale e consente al titolare di accedere a treni che esulano dalle competenze regionale - ad oggi include Intercity e Frecciabianca. Quando, con l’avvio dell’orario invernale, Trenitalia ha cambiato colore al convoglio 8851, mettendo sui binari che corrono tra Ravenna e Roma - con tappe marchigiane a Pesaro e Falconara - un Frecciargento, l’abbonamento è diventato cartastraccia, generando la rivolta generale del pendolari.

La scure

Ma dal 2024, la mannaia sarà definitiva: «Ho già scritto alla direzione business alta velocità di Trenitalia per chiedere il mantenimento, almeno di questo treno 8851, nei benefici della Carta Tutto Treno - fa sapere Brandoni -. Diversamente, anticipo già da ora, che Trenitalia per l’anno 2024 includerà nella Carta Tutto Treno esclusivamente gli Intercity». Peggio di una doccia gelata. Chi aspettava la soluzione, ora vede peggiorare il problema. «Sulla base dell’accordo ad oggi in vigore - prova a guardare al bicchiere mezzo pieno l’assessore, nella comunicazione al passeggero beffato - qualora venga meno la fruibilità di determinati servizi ferroviari offerti nell’ambito della Carta Tutto Treno, Trenitalia è tenuta a indennizzare gli utenti titolari, rimborsando loro in quota parte il costo sostenuto per l’acquisto del titolo». E conclude dicendosi «Sono amareggiato di quanto accaduto». E di sicuro non è l’unico nelle Marche ad esserlo.